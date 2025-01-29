Українка Гожва завершила виступи на чемпіонаті Європи-2025 з фігурного катання

Представниця збірної України Анастасія Гожва завершила виступи на чемпіонаті Європи-2025 у жіночому одиночному катанні.

Гожва посіла 27-ме місце, набравши 42.21 бала.

До наступного етапу проходили спортсменки, які посіли місце з першого по двадцять четверте місце.

Для лідерки збірної України в жіночому одиночному катанні Анастасії Гожви чемпіонат Європи став п'ятим у кар'єрі. Досі найкращим результатом українки було 20-те місце на двох попередніх Євро.

Нагадаємо, Софія Голіченко та Артем Даренський відібралися до довільної програми Євро-2025 з фігурного катання серед пар.