Декілька змін і збільшення спринтів: Формула-1 оголосила календар на 2027 рік
Календар Формули-1 на 2027 рік
F1
Формула-1 визначилась із календарем на сезон-2027.
Про це повідомила її пресслужба.
Загалом заплановано 24 Гран-прі, на десяти з яких проведуть спринти. Нова кампанія стартує в Бахрейні на трасі "Сахір", а завершиться на автодромі "Яс Маріна" в Абу-Дабі.
До змагань повернуться португальський Портіман і турецький Стамбул. Натомість випав етап у Нідерландах, а перегони в Барселоні потрапили під ротацію з Бельгією – у 2027 буде Гран-прі у Спа-Франкоршам.
Повний календар етапів Формули-1 на 2027 рік
- 14 березня: гран-прі Бахрейну (Сахір) – зі спринтом
- 21 березня: гран-прі Саудівської Аравії (Джидда)
- 4 квітня: гран-прі Австралії (Мельбурн) – зі спринтом
- 11 квітня: гран-прі Японії (Сузука) – зі спринтом
- 18 квітня: гран-прі Китаю (Шанхай)
- 2 травня: гран-прі Майамі (США)
- 23 травня: гран-прі Канади (Монреаль) – зі спринтом
- 6 червня: гран-прі Монако (Монте-Карло) – зі спринтом
- 20 червня: гран-прі Португалії (Портімау)
- 4 липня: гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) – зі спринтом
- 11 липня: гран-прі Австрії (Шпільберг)
- 25 липня: гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам)
- 1 серпня: гран-прі Угорщини (Будапешт)
- 5 вересня: гран-прі Італії (Монца) – зі спринтом
- 12 вересня: гран-прі Іспанії (Мадрид)
- 26 вересня: гран-прі Азербайджану (Баку)
- 3 жовтня: гран-прі Туреччини (Стамбул)
- 10 жовтня: гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей)
- 24 жовтня: гран-прі США (Остін)
- 31 жовтня: гран-прі Мексики (Мехіко)
- 7 листопада: гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) – зі спринтом
- 20 листопада: гран-прі Лас-Вегаса (США)
- 5 грудня: гран-прі Катару (Лусаїл) – зі спринтом
- 12 грудня: гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина) – зі спринтом
Зазначимо, що напередодні завершився Гран-прі Іспанії. Його виграв Андреа Кімі Антонеллі, який продовжує лідирувати в заліку пілотів.