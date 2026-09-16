Декілька змін і збільшення спринтів: Формула-1 оголосила календар на 2027 рік

Календар Формули-1 на 2027 рік

Формула-1 визначилась із календарем на сезон-2027.

Про це повідомила її пресслужба.

Загалом заплановано 24 Гран-прі, на десяти з яких проведуть спринти. Нова кампанія стартує в Бахрейні на трасі "Сахір", а завершиться на автодромі "Яс Маріна" в Абу-Дабі.

До змагань повернуться португальський Портіман і турецький Стамбул. Натомість випав етап у Нідерландах, а перегони в Барселоні потрапили під ротацію з Бельгією – у 2027 буде Гран-прі у Спа-Франкоршам.

Повний календар етапів Формули-1 на 2027 рік

14 березня: гран-прі Бахрейну (Сахір) – зі спринтом 21 березня: гран-прі Саудівської Аравії (Джидда) 4 квітня: гран-прі Австралії (Мельбурн) – зі спринтом 11 квітня: гран-прі Японії (Сузука) – зі спринтом 18 квітня: гран-прі Китаю (Шанхай) 2 травня: гран-прі Майамі (США) 23 травня: гран-прі Канади (Монреаль) – зі спринтом 6 червня: гран-прі Монако (Монте-Карло) – зі спринтом 20 червня: гран-прі Португалії (Портімау) 4 липня: гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) – зі спринтом 11 липня: гран-прі Австрії (Шпільберг) 25 липня: гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам) 1 серпня: гран-прі Угорщини (Будапешт) 5 вересня: гран-прі Італії (Монца) – зі спринтом 12 вересня: гран-прі Іспанії (Мадрид) 26 вересня: гран-прі Азербайджану (Баку) 3 жовтня: гран-прі Туреччини (Стамбул) 10 жовтня: гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей) 24 жовтня: гран-прі США (Остін) 31 жовтня: гран-прі Мексики (Мехіко) 7 листопада: гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) – зі спринтом 20 листопада: гран-прі Лас-Вегаса (США) 5 грудня: гран-прі Катару (Лусаїл) – зі спринтом 12 грудня: гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина) – зі спринтом

Зазначимо, що напередодні завершився Гран-прі Іспанії. Його виграв Андреа Кімі Антонеллі, який продовжує лідирувати в заліку пілотів.