Українці поза десяткою кращих: Володін та Хазе виграли чемпіонат Європи з фігурного катання

В естонському Таллінні завершилась довільна програма чемпіонату Європи з фігурного катання.

Українські спортсмени Софія Голіченко та Артем Даренський посіли 11 місце у загальному заліку. Фігуристи набрали 108.22 балів за свій виступ.

Переможцями турніру стали представники Німеччині Мінерва Хазе та Нікіта Володін із 212.48 очок. Для них ця перемога стала дебютною на чемпіонатах Європи.

Зазначимо, що для Голіченко та Даренського цей результат є особистим рекордом пари.

У трійку призерів потрапили також Сара Конті/Ніколло Мачіі (Італія) із результатом 206.89 та Анастасія Метелкіна/Лука Берулава (Грузія) – 191.88 балів.

Нагадаємо, раніше у США відбулась авіакатастрофа, в наслідок якої загинули російські фігуристи.