Українські шпажистки боротимуться за бронзу чемпіонату Європи-2026

Українські шпажистки змагатимуться за бронзові медалі командних змагань чемпіонату Європи-2026 з фехтування, який триває у французькому Антоні.

Команду представляють Олена Кривицька, Яна Шемякіна, Інна Бровко та Анна Максименко. В 1/8 фіналу українки здолали збірну Швеції, після чого перемогли збірну Естонії. У півфіналі на "синьо-жовтих" зупинила Франція.

Перший відрізок починала наша юна зірка Максименко, і він виявився обережним – 1:1. Наступні 3 хвилини від Кривицької були більш яскравими. Так, українки були попереду, однак віддали два останні уколи (4:5).

Третьою на доріжку вийшла Бровко, зберігши мінімальне відставання (7:8), після чого Кривицька провалила свої 3 хвилини (8:13). Максименко почала відігруватися, однак останню хвилину також віддала суперниці (14:19).

Бровко свій другий період провалила, відпустивши француженок на +8 (16:24). Поєдинок вийшла рятувати Шемякіна, змінивши Кривицьку, однак відставання лише продовжило стрімко зростати (20:32). У підсумку Бровко та Максименко врятувати поєдинок вже не могли (33:45).

Таким чином українки боротимуться за бронзову медаль проти Італії, що програла Угорщині (30:38). Зазначимо, що українські шпажистки є чинними чемпіонками Європи у командних змаганнях на шпазі.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 з фехтування розпочався з "бронзи" Аліни Комащук. Вже наступного дня Ольга Сопіт здобула перше в історії України "золото" Євро з фехтування на рапірі.

19 червня чоловіча збірна України у складі Романа Свічкаря, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка виборола бронзову нагороду в командній шпазі.

А згодом українські рапіристки Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях.