Українці завоювали бронзу на Кубку світу в Берні

Чоловіча збірна України з фехтування завоювала бронзові нагороди у командній шпазі на етапі Кубку світу в швейцарському Берні. У півфіналі команда у складі Романа Свічкаря, Михайла Краснюка та Нікіти Кошмана програла з рахунком 28:45 збірній Італії (Андреа Сантареллі, Сімоне Менкареллі, Маттео Галассі).

На шляху до фіналу підопічні Ігоря Рейзліна перемогли Колумбію (45:32), "нейтральних" росіян (41:32) та Гонконг (44:38). У фіналі італійці зустрінуться з переможцем матчу Швейцарія – Франція, у той час як Україна вже гарантовано завоювала бронзові нагороди.

Напередодні Свічкар у особистій шпазі на Кубку світу в Берні зупинився на стадії чвертьфіналу, посівши у підсумку шосте місце.