Збірна України стала шостою в медальному заліку чемпіонату Європи

Збірна України з фехтування завершила чемпіонат Європи у швейцарському Базелі на шостому місці в медальному заліку.

У активі України дві срібні медалі. Дарія Миронюк завоювала нагороду в рапірі, яка стала історичною. Це друга медаль чемпіонату Європи в історії української жіночої рапіри. До цього зійти на п’єдестал континентальної першості вдавалося лише Ользі Лелейко, яка у 2007 році виграла бронзу.

Також жіноча збірна України поступилася Франції у фіналі командних змагань у шаблі на чемпіонаті Європи. Це перша нагорода в цьому виді змагань з того 2018 року. Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

Очолила медальний залік збірна Італії, яка заробила 5 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди.