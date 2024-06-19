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Історична медаль: Миронюк виграла срібло чемпіонату Європи в Базелі

Игорь Чернявский — 19 червня, 20:40
Історична медаль: Миронюк виграла срібло чемпіонату Європи в Базелі

Українська фехтувальниця Дарія Миронюк здобула срібну медаль у рапірі на чемпіонаті Європи в Базелі, Швейцарія.

В 1/4 фіналу Дарія пройшла іншу українку Аліну Полозюк (15:13), а в півфіналі впевнено перемогла чинну чемпіонку Європейських ігор-2023 Юлію Валчик-Клімашик (15:11).

У вирішальному поєдинку Миронюк мала перевагу 10:6, але через нестачу досвіду все ж поступилася італійці Аріанні Ерріго з рахунком 10:15.

Зазначимо, що це друга медаль чемпіонату Європи в історії української жіночої рапіри. До цього зійти на п’єдестал континентальної першості вдавалося лише Ользі Лелейко, яка у 2007 році виграла бронзу.

Нагадаємо, на початку травня українські рапіристки вибороли історичну бронзу на Кубку світу в Гонконзі.

фехтування Дарія Миронюк

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