Жіноча збірна України здобула срібло на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України з фехтування поступилася Франції у фіналі командних змагань у шаблі на чемпіонаті Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 44:45. Зазначимо, що українська команда, в складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, була попереду 44:42, але Харлан не змогла дотинути свою суперницю та пропустила 3 уколи поспіль.

В 1/2 фіналу Україна здолала Угорщину та вперше з 2018 року вийшла до фіналу командних змагань у шаблі на ЧЄ. Також це перша нагорода в цьому виді змагань з того часу.

Нагадаємо, раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.