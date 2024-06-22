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Чемпіон Фехтування

Жіноча збірна України здобула срібло на чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 22 червня, 19:27
Жіноча збірна України здобула срібло на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України з фехтування поступилася Франції у фіналі командних змагань у шаблі на чемпіонаті Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 44:45. Зазначимо, що українська команда, в складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, була попереду 44:42, але Харлан не змогла дотинути свою суперницю та пропустила 3 уколи поспіль.

В 1/2 фіналу Україна здолала Угорщину та вперше з 2018 року вийшла до фіналу командних змагань у шаблі на ЧЄ. Також це перша нагорода в цьому виді змагань з того часу.

Нагадаємо, раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.

Чемпіонат Європи Збірна України з фехтування Ольга Харлан Аліна Комащук Олена Кравацька Юлія Бакастова

Збірна України з фехтування

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