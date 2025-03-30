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Українські фехтувальниці посіли 6 місце на Кубку світу в Єгипті

Микола Дендак — 30 березня 2025, 18:17
Українські фехтувальниці посіли 6 місце на Кубку світу в Єгипті
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Українські шаблістки посіли шосте місце на Кубку світу з фехтування, що проходив у єгипетському Каїрі.

Україну представляли олімпійські чемпіонки Аліна Комащук та Юлія Бакастова, а також Дар'я Гонцова та Олександра Бондар. Вони розпочали змагання в 1/8 фіналу проти Аргентини та здолали суперниць з рахунком 45:39.

Проте далі на українок чекала поразка від Польщі в 1/4 фіналу (45:43). Тож Україна боролася за 5-8 місця, де спочатку здолала Болгарію (45:39), але потім поступилася Японії (40:45).

Нагадаємо, раніше українські фехтувальники на шпагах Нікіта Кошман, Євген Макієнко, Володимир Станкевич та Роман Свічкар зупинилися за крок від півфіналу на Кубку світу в Марракеші, Марокко.

Також напередодні українська фехтувальниця Інна Бровко посіла 8-ме місце на Кубку світу з фехтування на шпагах.

Збірна України з фехтування Кубок світу з фехтування Аліна Комащук Юлія Бакастова

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