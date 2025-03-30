Україна програла Франції у чвертьфіналі Кубку світу в Марокко

Українські фехтувальники на шпагах зупинилися за крок від півфіналу в командній першості серед чоловіків на Кубку світу в Марракеші, Марокко.

У чвертьфінальному протистоянні Україна, яку представляли Нікіта Кошман, Євген Макієнко, Володимир Станкевич та Роман Свічкар, поступилася Франції з рахунком 45:37.

Французи домінували протягом зустрічі та мали комфортну перевагу. Проте коли французам залишалося 10 балів до перемоги Станкевич показав чудовий результат і скоротив відставання до 4 уколів. На жаль, цього не вистачило, щоб нав'язати серйозну боротьбу.

Нагадаємо, Україна стартувала в 1/16 фіналу з упевненої перемоги над Фінляндією (45:31). В 1/8 суперниками були бронзові призери останньої Олімпіади – Чехія. У підсумку українці перемогли 45:36.

Зауважимо, що чоловіча команда України з фехтування на шаблях не змогла подолати першого ж суперника Іспанію та завершила змагання на 18 місці. Україну представляли Богдан Боговін, В'ячеслав Дзюба, Юрій Цап, Андрій Ягодка.

Напередодні українська фехтувальниця Інна Бровко посіла 8-ме місце на Кубку світу з фехтування на шпагах серед жінок.