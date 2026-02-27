Українська правда
Україна пробилась у фінал командних змагань на юніорському Євро з фехтування

Денис Іваненко — 27 лютого 2026, 13:08
Збірна України на юніорському ЧЄ
Українські шпажистки впевнено пробились у фінал командних змагань на юніорському чемпіонаті Європи у Тбілісі.

"Синьо-жовті" у складі Емілі Конрад, Анни Максименко, Аліни Дмитрук та Марії Середи у півфіналі боролись зі збірною Естонії. Вони не залишили шансів своїм суперницям, здобувши впевнену перемогу з рахунком 45:30.

У сутичці за "золото" підопічні Максима Хвороста зустрінуться з Угорщиною, яка в іншому півфіналі здолала Іспанію (45:38). Фінал розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Анна Максименко здобула медаль в особистих змаганнях на юніорському Євро. Вона стала срібною призеркою, поступившись у фіналі представниці Латвії.

