Єдиного українського чемпіона світу з шашок Анікєєва "бусифікували" та відправили у штурмовий підрозділ – нардеп

Багаторазовий чемпіон світу з шашок українець Юрій Анікєєв мобілізований і проходить службу у штурмовому підрозділі.

Про це під час виступу у парламенті повідомив народний депутат України від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Нардеп поставив під сумнів доцільність такого кадрового рішення, наголосивши на необхідності раціонального використання інтелектуального та спортивного ресурсу держави.

"Ми говоримо про те, що наш шанс як країни – це не кількістю, а розумом, вміннями брати. А як ми використовуємо розум, вміння? Я вам скажу, як? Анікєєв Юрій Володимирович, чемпіон світу з шашок-64 і 100, і Європи, і багато разів ще призером був. Знаєте, де він зараз? Його "бусифікували" і він у штурмовиках. А може треба було все-таки його використовувати розум, а не в штурмовики кидати бездумно", – заявив він.

42-річний Юрій Анікєєв є багаторазовим переможцем та призером міжнародних змагань з шашок. Він увійшов в історію українського спорту у 2023 році, коли на чемпіонаті світу в Кюрасао виборов золото в шашках-100 і став першим українцем, який здобув цей титул у чоловічій категорії.

У 2017 році Анікєєв отримав трирічну дискваліфікацію рішенням Федерації, штаб-квартира якої знаходиться у Росії (місто Санкт-Петербург) через те, що вийшов на церемонію нагородження у вишиванці, через рік дискваліфікація була знята.

Найближчим часом саме Анікєєв мав стати ключовою фігурою збірної України на командному чемпіонаті світу-2026 з шашок-100, який відбудеться 5-12 травня у Франції. Однак, спортсмена мобілізували в підрозділ Pentagon, який діє у складі 225-го окремого штурмового полку.