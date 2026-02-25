Максименко виграла "срібло" в особистих змаганнях на юніорському ЧЄ-2026

Українська шпажистка Анна Максименко стала срібною призеркою особистих змагань на юніорському чемпіонаті Європи у Тбілісі, Грузія.

У фіналі вона поступилася бронзовій медалістці ЮЧЄ-2024 Софії Просіній з Латвії. Максименко була близькою до золотої нагороди, скоротивши розрив з 9:12 до 11:12, але кінцівка зустрічі залишилася за суперницею (13:15).

Зазначимо, що в основній сітці Анна перемогла представниць Німеччини та Франції відповідно. В 1/8 Максименко пройшла багаторазову медалістку КЮЧЄ Грету Гахалії з Угорщини (15:14), а у чвертьфіналі 18-річна львів'янка впевнено здолала польську шпажистку Лауру Місяк – 15:8.

У поєдинку за фінал українка вибила ще одну представницю Польщі Олівію Янечек. Поступаючись 5:7, Анна завдала п'яти уколів поспіль, не отримавши жодного у відповідь, вийшла вперед (10:7) і впевнено оформила перемогу (15:10).

Напередодні Максименко зупинилася за крок від чвертьфіналу Кубку світу з фехтування в китайському Усі.