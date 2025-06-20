Мене лякає ця динаміка, – чемпіонка Європи з фехтування – про участь росіян

Українська шпажистка Влада Харькова, яка стала чемпіонкою Європи в командних змаганнях, розповіла про своє ставлення щодо участі у європейські першості російських спортсменів.

Коментар фехтувальниці опублікувала Tribuna.com.

Спортсменка зазначила, що наша збірна не фехтувала з представниками Росії, які виступали на змаганнях у нейтральному статусі. Втім – тенденція з допуском російських спортсменів до змагань засмучує Харькову.

"Мене лякає ця динаміка, тому що війна триває і навіть загострюється, стаючи ще небезпечнішою та жорсткішою. Дуже важко бути на одних змаганнях з росіянами після таких страшних обстрілів, які відбуваються майже щоночі. Коли ми виходимо, виграємо, підіймаємо прапор України, співаємо гімн – для нас, як для спортсменів, це саме те, чим ми можемо знову і знову нагадувати світу, що відбувається в нашій країні. Ми даємо інтервʼю, ми завжди акцентуємо на цьому увагу. Тому я пишаюсь тим, що ми змогли перемогти й що у нас є така можливість представляти Україну", – сказала Харькова.

Нагадаємо, що квартет українських шпажисток здобув перше місце на чемпіонаті Європи в італійській Генуї, перемігши у фіналі команду Швейцарії з рахунком 45:34. Окрім Харькової, у складі також були Олена Кривицька, Анна Максименко та Інна Бровко.

Раніше стало відомо, що збірна України з фехтування завершила чемпіонат Європи в італійському місті Генуя на 3 місці в медальному заліку.