Збірна України увійшла до трійки найкращих у медальному заліку чемпіонату Європи

Збірна України з фехтування завершила чемпіонат Європи в італійському місті Генуя на 3 місці в медальному заліку.

Українські спортсмени завоювали три медалі, дві з яких золотого ґатунку.

31-річний український шпажист Роман Свічкар здобув золоту медаль, перемігши у фіналі чинного віцечемпіона світу серед юніорів, господаря доріжки, Маттео Гарассі. Ця нагорода стала першою нагородою для України на континентальній першості та п’ята медаль в особистих змаганнях шпажистів на чемпіонатах Європи.

Пізніше олімпійська чемпіонка Парижу-2024 Аліна Комащук здобула першу особисту нагороду континентальної першості – срібло. У фіналі українка поступилась чинній чемпіонці Європи у складі команди Франції Сарі Нутчі.

Вишенькою на торті став успішний виступ українських шпажисток, які у фіналі перемогли суперниць із Швейцарії.

Перше місце медального заліку посіла Франція, яка завоювала 5 золотих нагород, 3 срібних та 1 бронзу, а другими стали господарі, італійці – 3 золота, 2 срібла та 8 бронзових медалей.