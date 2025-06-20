Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Фехтування

Збірна України увійшла до трійки найкращих у медальному заліку чемпіонату Європи

Станіслав Лисак — 20 червня 2025, 10:36
Збірна України увійшла до трійки найкращих у медальному заліку чемпіонату Європи

Збірна України з фехтування завершила чемпіонат Європи в італійському місті Генуя на 3 місці в медальному заліку.

Українські спортсмени завоювали три медалі, дві з яких золотого ґатунку.

31-річний український шпажист Роман Свічкар здобув золоту медаль, перемігши у фіналі чинного віцечемпіона світу серед юніорів, господаря доріжки, Маттео Гарассі. Ця нагорода стала першою нагородою для України на континентальній першості та п’ята медаль в особистих змаганнях шпажистів на чемпіонатах Європи.

Пізніше олімпійська чемпіонка Парижу-2024 Аліна Комащук здобула першу особисту нагороду континентальної першості – срібло. У фіналі українка поступилась чинній чемпіонці Європи у складі команди Франції Сарі Нутчі.

Вишенькою на торті став успішний виступ українських шпажисток, які у фіналі перемогли суперниць із Швейцарії.

Перше місце медального заліку посіла Франція, яка завоювала 5 золотих нагород, 3 срібних та 1 бронзу, а другими стали господарі, італійці – 3 золота, 2 срібла та 8 бронзових медалей.

Збірна України з фехтування

Збірна України з фехтування

Олімпійська чемпіонка Кравацька: Поки нейтральні беруть участь у чемпіонаті Європи, у Києві загинуло 14 людей
🥇Свічкар здобув для України перше золото на чемпіонаті Європи
У Федерації фехтування України пояснили причину відсутності Харлан у заявці на ЧЄ-2025
Без Харлан. Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2025
На Гран-прі Сеула Харлан дебютувала в новій для себе ролі

Останні новини