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Харькова зупинилася за крок до п'єдесталу: результати українських шпажисток на КС в ОАЕ

Микола Дендак — 18 травня, 22:19
Харькова зупинилася за крок до п'єдесталу: результати українських шпажисток на КС в ОАЕ

Українські шпажистки не змогли вибороти нагороди на Кубку світу з фехтування в Ель-Фуджайрі (ОАЕ).

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Найкращий результат показала Влада Харькова, яка зупинилася за крок від п'єдесталу, поступившись італійці Альберті Сантуччо у чвертьфіналі (15:7). Тож українка посіла 8 місце. Вона вдруге в кар'єрі увійшла в топ-8 на такому рівні змагань. Минулого разу це було 6 місце в травні 2023 року в Колумбії.

Також в топ-16 увійшла Олена Кривицька. в 1/8 фіналу вона програла француженці Ор'ян Малло-Бретон (15:9).

Результати українок

8. Влада Харькова
16. Олена Кривицька
30. Джоан Фейбі Бежура
45. Дар'я Варфоломеєва
58. Інна Бровко
98. Емілі Конрад
109. Анна Максименко
123. Єва Мазур
137. Анастасія Самко
165. Міра Юсеф
168. Дарина Заболотна

Нагадаємо, напередодні українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на Кубку світу в Пловдиві.

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