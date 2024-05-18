Без медалей: результати українців на Кубку світу у Франції

Українські шпажисти не зуміли вибороти нагород на Кубку світу в Сен-Мор-де-Фоссе (Франція).

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Зазначається, що найкращий результат показав бронзовий призер Олімпіади в Токіо-2020 Ігор Рейзлін, який зупинився за крок від топ-16, поступившись олімпійському чемпіону Лондона-2012 Рубену Лімардо Гаскону в додаткову хвилину на пріоритеті (11:10).

Результати українців

29. Ігор Рейзлін

38. Нікіта Кошман

55. Євген Макієнко

65.Роман Свічкар

71. Андрій Опанасенко

91. Юрій Тараненко

100. Михайло Краснюк

122. Ян Сич

149. Роман Самойлов

173. Павло Трофименко

197. Дмитро Самойлов

271. Даніїл Кайбулаєв

Нагадаємо, напередодні українська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на Кубку світу в Пловдиві.