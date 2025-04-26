Українські фехтувальниці виграли дві бронзи чемпіонату Європи

Українські шаблістки виграли бронзові нагороди чемпіонату Європи U-23, який відбувається в Естонії.

У фінальному протистоянні спортсменки здолали суперниць з Румунії 45:26 та оформили впевнену перемогу. Зазначимо, що в цій категорії нашу країну представляли Олександра Бондар, Дар'я Гонцова, Вікторія Коротченка та Валерія Моренець-Кубанська.

На шляху до поєдинку за третє місце здолали Угорщину 45:43 та поступились із таким самим рахунком Італії.

Окрім того, ще одну бронзу для України принесли рапіристки Ольга Сопіт, Аліна Полозюк, Катерина Буденко та Крістіна Петрова. Фехтувальниці не залишили шансів Польщі 45:23, оформивши другу медаль за день.

Цікаво, що у попередніх сутичках спортсменки, як і шаблістки, перемогли Угорщину, але у півфіналі поступились вже француженкам – 45:42.

Зазначимо, що для Сопіт це п'ята медаль в кар'єрі в межах турніру, але лише перша бронзова.

Напередодні українська фехтувальниця Максименко виграла свою першу золоту медаль чемпіонату Європи U-23.