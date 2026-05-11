Українець Кошман показав найкращий результат у карʼєрі на етапі Гран-прі в Колумбії

Український шпажист Нікіта Кошман вперше у кар'єрі увійшов до вісімки найсильніших на етапі Гран-прі, продемонструвавши найкращий результат серед представників національної збірної.

Про це повідомила Федерація фехтування України за підсумками третього та заключного у поточному сезоні турніру серії Гран-прі FIE, що проходив з 8 по 11 травня у колумбійському місті Медельїн.

23-річний киянин Нікіта Кошман зупинився за крок від призового п'єдесталу, посівши у підсумку восьме місце. Після успішного проходження групового етапу та попередніх турів, вихованець Руслана Тимошенка та Михайла Подольського в основній сітці переміг Нг Хо Тіна з Гонконгу (15:14).

На стадії 1/16 фіналу українець переміг бронзового призера чемпіонату Європи швейцарця Яна Орі (15:12), а в 1/8 фіналу сенсаційно здолав третього номера світового рейтингу Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту (15:9).

Шлях українця завершився у чвертьфіналі поразкою від італійця Сімоне Менкареллі (7:15). Восьма сходинка стала найвищим особистим досягненням Кошмана на рівні Кубків світу та Гран-прі, що дозволило йому перевершити власний квітневий результат у Будапешті.

Інший український шпажист, чинний чемпіон Європи Роман Свічкар, завершив виступи на 34-й позиції, поступившись одним уколом французу Полю Фортену на стадії входу до 32 найсильніших.

У жіночих змаганнях єдина представниця України Анна Максименко завершила боротьбу в 1/8 фіналу.

18-річна львів'янка розпочала турнір з впевненої перемоги над японкою Міхо Йосімурою (15:9), після чого вибила з боротьби чинну чемпіонку світу у командній першості француженку Елоїз Ванріссель (15:11).

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу підопічна Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк не змогла здолати естонку Катріну Лехіс (9:15).

Підсумкове 12-те місце Анни Максименко у Медельїні стало для неї п'ятим поспіль фінішем у Топ-16 на міжнародних стартах поточного сезону.

Нагадаємо, що українські фехтувальниці виграли дві бронзи чемпіонату Європи, але поступилися Франції у чвертьфіналі.