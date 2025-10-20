ЦСК ЗСУ та Миколаїв стали переможцями командних фіналів Кубку України-2025
Сьогодні, 20 жовтня, у Києві проходив останній день медальних фіналів Кубку України з фехтування на шаблях 2025 року.
У столиці України визначалися чемпіони у жіночих та чоловічих командних змаганнях. У жінок за нагороди боролися ЦСК ЗСУ та Миколаїв, у чоловіків – ЦСК ЗСУ та ШВСМ-Київ.
Першим відбувся фінал серед чоловічих команд, де перемогу здобули ЦСК ЗСУ, у складі яких виступали Богдан Боговін, Юрій Кулеша, Олексій Стаценко та призер чемпіонатів Європи Андрій Ягодка.
Вони здолали команду Василя Гумена, Дмитра Загребельного, Дмитра Колобаєва та Романа Красновида з рахунком 45:37.
Бронзовим призером турніру стала команда ШВСМ-Черкаси, яка перемогла КДЮСШ №13 (45:36).
Кубок України-2025 з фехтування. Шаблі. Команди. Чоловіки
- ЦСК ЗСУ (Богдан Боговін, Юрій Кулеша, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка);
- ШВСМ-Київ (Василь Гумен, Дмитрій Загребельний, Дмитрій Колобаєв, Роман Красновид);
- ШВСМ-Черкаси (Данііл Абросімов, Станіслав Закутній, Ігор Маркунін, Ілля Сидоренко).
Потім на старт змагань вийшли жінки, де у щільній боротьбі перемогу вирвала команда з Миколаєва (Володимира Бабенко, Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Анастасія Швець).
Із рахунком 45:41 вони перемогли колектив ЦСК ЗСУ (Дар'я Гонцова, Аліна Комащук, Анастасія Комісарова, Марія Цимбота). Олімпійська чемпіонка-2024 Комащук провела фінал у запасі.
Варто зазначити, що команда ШВСМ-Черкаси здобула бронзові нагороди Кубку України-2025 і в жіночому матчі за третє місце.
Кубок України-2025 з фехтування. Шаблі. Команди. Жінки
- Миколаїв (Володимира Бабенко, Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Анастасія Швець);
- ЦСК ЗСУ (Дар'я Гонцова, Аліна Комащук, Анастасія Комісарова, Марія Цимбота);
- ШВСМ-Черкаси (Софія Головкіна, Валерія Гнідашев, Ізабелла Гросул, Дар'я Науменко).
Нагадаємо, що чоловічі і жіночі команди ЦСК ЗСУ стали переможцями Кубку України-2025 у фехтуванні на рапірах.
Раніше стало відомо про перемогу Аліни Комащук в індивідуальному фіналі КУ-2025.