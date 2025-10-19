Українська правда
Чемпіон Фехтування

Комащук та Стаценко стали переможцями Кубку України-2025 у шаблі

Олексій Мурзак — 19 жовтня 2025, 19:05
Аліна Комащук
Федерація фехтування України

У неділю, 19 жовтня, визначилися переможці Кубку України-2025 з фехтування у шаблі.

Так, у жінок перемогу святкувала Аліна Комащук, яка у фіналі з рахунком 15:9 перемогла Олександру Бондар.

У чоловіків трофей виграв Олексій Стаценко, який у фінальній сутичці з рахунком 15:5 здолав 4-разового призера Євро Андрія Ягодку.

Як відомо, вчора, 18 жовтня, були розіграні індивідуальні нагороди серед шпажисток та шпажистів.

Водночас жіноча та чоловіча команди ЦСК ЗСУ виграли Кубок України-2025 у рапірі.

