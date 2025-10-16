Жіноча та чоловіча команди ЦСК ЗСУ виграли Кубок України-2025

Сьогодні, 16 жовтня, у Києві завершився розіграш Кубку України з фехтування на рапірах. У жіночому та чоловічому командних змаганнях перемогу здобули представники ЦСК ЗСУ.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Другий рік поспіль команди ЦСК ЗСУ стали найсильнішими у національному кубку, як на турнірі серед жінок, так і на турнірі серед чоловіків. В обох фінальних протистояннях кияни перемогли миколаївське Динамо.

У жіночому фіналі Дарія Миронюк, Аглая Борисова, Анастасія Садій, Анна Тараненко виявилися сильнішими за Дар'ю Гусаренко, Кіру Пронь, Мілану Степовик та Аліну Полозюк (45:27).

У той же час Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Максим Гаравський та Олег Кокоровець також впевнено здолали Єлизара Дирду, Микиту Асташова та Максима і Артема Коржових (45:31).

Кубок України-2025 з фехтування на рапірах. Команди. Жінки

ЦСК ЗСУ 1 (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анастасія Садій, Анна Тараненко); Динамо 1 (Дар'я Гусаренко, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик); Динамівець (Аліна Городиська, Катерина Буденко, Світлана Бризгалова, Марія Кадун).

Кубок України-2025 з фехтування на рапірах. Команди. Чоловіки

ЦСК ЗСУ (Максим Гаравський, Олег Кокоровець, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало); Динамо 1 (Єлизар Дирда, Микита Асташов, Максим Коржовой, Артем Коржовой-Лернер); ДЮСШ 1 (Богдан Лісовий, Богдан Пнівчук, Іван Ткачук).

Нагадаємо, що Дарія Миронюк та Андрій Погребняк стали переможцями ще й в особистих змаганнях. Таким чином, українські фехтувальники оформили по золотому дублю Кубку України-2025.