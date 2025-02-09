Українські шпажистки посіли 5 місце на Кубку світу в Барселоні

Українські фехтувальниці посіли підсумкове 5 місце на Кубку світу з фехтування на шпагах серед жінок, що проходив у Барселоні.

Українську команду представляли Влада Харькова, Інна Бровко, Анна Максименко та Емілі Конрад. Боротьбу за медалі українки завершили на стадії чвертьфіналів, коли програли кореянкам 38:44.

Після поразки Україна впала в нижню частину сітку, де спершу перемогла США (45:39), а потім здолала і Польщу (43:33), посівши у підсумку п’яте місце.

Результати Кубку світу з фехтування

Італія; Китай; Республіка Корея;

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5. Україна.

Нагадаємо, напередодні українські фехтувальниці в індивідуальних поєдинках зупинились за крок від медалей на Кубку світу в Барселоні.