Українські шпажистки поступились представницям Південної Кореї у чвертьфіналі Кубку світу

У неділю, 9 лютого, відбулись поєдинки Кубку світу з фехтування на рапірах, в яких брала участь команда з України.

На жаль, наші дівчата завершили свої виступи на стадії 1/4 фіналу, поступившись кореянкам 38:44. Нашу команду на змаганні представляли Інна Бровко, Анна Максименко, Влада Харькова та Емілі Конрад.

Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу українські шпажистки здолали Фінляндію (45:32) та Велику Британію (42:35).

Нагадаємо, напередодні українські фехтувальниці в індивідуальних поєдинках зупинились за крок від медалей на Кубку світу в Барселоні.

Раніше Володимир Станкевич гарантував собі медаль Кубку світу, який проходить в Німеччині.