Українські фехтувальниці зупинилися за крок від медалей Кубку світу в Барселоні

У суботу, 8 лютого, у Барселоні (Іспанія) у межах Кубку світу виступили українські фехтувальниці Олена Кривицька, Влада Харькова та Джоан Фейбі Бежура.

Доля звела двох українок вже на стадії 1/8 фіналу: Кривицька в напруженому поєдинку перемогла Харькову з рахунком 15:12.

Бежура в свою чергу в не менш складній зустрічі перемогла представницю Швейцарії Анжелін Фавр (15:13).

На жаль, шляхи українських спортсменок на турнірі завершилися на стадіі чвертьфіналу. Кривицька програла кореянці Сон Се Ра (9:10), яка є третім номером світового рейтингу.

Бежура також протистояла сильній суперниці, якою була бронзова медалістка Олімпіади-2024 Естер Мухарі. Їхня битва завершилася перемогою угорської фехтувальниці (15:10).

Таким чином, українські спортсменки зупинилися за крок від медалей, які були б гарантовані в разі виходу в півфінал.

Також у німецькому Гайденгаймі в межах Кубку світу виступає чоловіча збірна України. Але й вона не змогла дістатися медалей, поступившись у чвертьфіналі віцечемпіонам Олімпіади-2024 збірній Японії.

Попереду в українців матч проти китайців за право змагатися за підсумкове п'яте місце змагання.

Нагадаємо, що вчора Володимир Станкевич гарантував собі медаль Кубку світу, який проходить в Німеччині.

Трохи раніше Джоан Фейбі Бежура була визнана кращою спортсменкою України у січні.