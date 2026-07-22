Три українські шпажистки впевнено пробилися до 1/64 фіналу ЧС-2026
Усі українські фехтувальниці пройшли перший раунд плейоф чемпіонату світу-2026 у шпазі.
Емілі Конрад впевнено перемога бельгійську представницю Об Вандінгенен (15:8), тоді як Інна Бровко не менше переконливо впоралася із опоненткою з Таїланду Натпапат Сангнгіо (15:7).
Одна із наймолодших учасниць у складі України 17-річна Аліна Дмитрук пройшла на шляху до 1/64 фіналу суперницю з Туреччини Алейну Ертюрк (15:12).
22 липня українки позмагаються за путівки до 1/32 фіналу світової першості.
Нагадаємо, що збірна України не може розраховувати на чинну чемпіонку світу в жіночій шпазі Владу Харькову, яка пропускає сезон-2025/26.
Щодо Анни Максименко, то українська шпажистка входить до топ-16 світового рейтингу FIE, тому пропустила груповий етап і попередній раунд прямого вибування. Свою боротьбу на поточному ЧС Максименко розпочне одразу з 1/32 фіналу.