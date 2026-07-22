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Три українські шпажистки впевнено пробилися до 1/64 фіналу ЧС-2026

Софія Кулай — 22 липня 2026, 09:40
Три українські шпажистки впевнено пробилися до 1/64 фіналу ЧС-2026
Аліна Дмитрук
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Усі українські фехтувальниці пройшли перший раунд плейоф чемпіонату світу-2026 у шпазі.

Емілі Конрад впевнено перемога бельгійську представницю Об Вандінгенен (15:8), тоді як Інна Бровко не менше переконливо впоралася із опоненткою з Таїланду Натпапат Сангнгіо (15:7).

Одна із наймолодших учасниць у складі України 17-річна Аліна Дмитрук пройшла на шляху до 1/64 фіналу суперницю з Туреччини Алейну Ертюрк (15:12).

22 липня українки позмагаються за путівки до 1/32 фіналу світової першості.

Нагадаємо, що збірна України не може розраховувати на чинну чемпіонку світу в жіночій шпазі Владу Харькову, яка пропускає сезон-2025/26.

Щодо Анни Максименко, то українська шпажистка входить до топ-16 світового рейтингу FIE, тому пропустила груповий етап і попередній раунд прямого вибування. Свою боротьбу на поточному ЧС Максименко розпочне одразу з 1/32 фіналу.

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