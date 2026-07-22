Конрад пробилась в 1/32 фіналу ЧС-2026, ще дві українки зазнали поразок

Українські шпажистки провели свої поєдинки 1/32 фіналу чемпіонату світу-2026 із фехтування, що проходить у Гонконзі.

Емілі Конрад впевнено здолала австралійку Женев'єв Гіларскі з рахунком 15:8. В наступному раунді турніру їй протистоятиме Бакалдіна Ірина з Казахстану.

Інна Бровко в рівному протистоянні поступилась представниці Японії Рін Кішімото (14:15). Аліна Дмитрук також не змогла пробитись до 1/32 фіналу, програвши Барбара Брих із Польщі.

З наступного раунду розпочне свій шлях на турнірі українська шпажистка Анна Максименко. Вона входить до топ-16 світового рейтингу FIE, тому пропустила груповий етап і попередній раунд прямого вибування.

Свою боротьбу на поточному ЧС Максименко розпочне одразу з 1/32 фіналу. Її суперницею стане Ель Мейхуей Кох із Сінгапуру.

Раніше повідомлялося, хто із українських рапіристів вийшов до 1/64 фіналу.