Українські шаблістки фінішували шостими у командних змаганнях на ЧС-2026

Жіноча збірна України закінчила свій виступ на командних змаганнях у шаблі на чемпіонаті світу-2026, посівши підсумкову шосту позицію.

Синьо-жовта команда у складі Аліни Комащук, Олександри Бондар, Вікторії Коротченко та Дар'ї Гонцової оформила дві перемоги над Казахстаном (45:33) та Росією (45:44), але у чвертьфіналі поступалася представницям США (44:45).

Тому на підопічних Євгенія Стаценка чекала боротьба за 5-8 місця. У першій зустрічі українки здолали суперниць із Кореї з різницею у шість уколів (45:39), а у наступній дуелі програли японкам – 39:45.

Додамо, що 29 липня українські шпажисти борються за медалі командного старту світової першості. Українці вже вийшли до чвертьфіналу турніру.

Раніше 24-річна фехтувальниця Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі.