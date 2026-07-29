Українські шпажисти вперше за сім років вийшли до фіналу чемпіонату світу

Чоловіча збірна України виступила у півфіналі командних змагань у шпазі на чемпіонаті світу-2026, здолавши у драматичному протистоянні Ізраїль.

"Синьо-жовті" у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка підійшли до цієї стадії турніру, перемігши Швецію (45:35), Польщу (41:40) та Швейцарію (39:37).

Ізраїль, серед інших, вибив зіркову збірну Італії (42:41), а у чвертьфіналі пройшов Південну Корею (43:32).

Старт півфіналу виявився дуже рівним, де суперники не дозволяли один одному піти у відрив. Врешті-решт у боротьбі минула вся сутичка, яка завершилася із рахунком 45:44 на користь України.

Долю зустрічі вирішив лише один, який в додаткову хвилину на пріоритеті завдав лідер нашої команди Роман Свічкар.

У фіналі "синьо-жовтим" протистоятиме Казахстан, який здолав у паралельному протистоянні Єгипет (41:32). Поєдинок за "золото" розпочнеться о 13:40 за київським часом.

Востаннє українські шпажисти виходили у фінал світової першості у 2019 році. Тоді Анатолій Герей, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін та Роман Свічкар стали срібними призерами в Будапешті.

Нагадаємо, що напередодні в командних змаганнях на ЧС-2026 виступили українські шпажистки. Вони зупинились за крок до медальної боротьби та посіли підсумкове шосте місце.