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Українські шпажисти вийшли до півфіналу ЧС-2026 у командних змаганнях

Софія Кулай — 29 липня 2026, 09:26
Українські шпажисти вийшли до півфіналу ЧС-2026 у командних змаганнях
Чоловіча збірна України з фехтування у шпазі
FIE

Чоловіча збірна України перемогла Швейцарію у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у командній шпазі (39:37).

Старт зустрічі був не на користь "синьо-жовтих", які віддали перші два бої опонентам. Однак українські фехтувальники змогли вирівнятися та навіть повести у рахунку.

Щоправда, у передостанньому бою рахунок знову був рівний 23:23. Тоді за справу взявся лідер команди Роман Свічкар, який приніс Україні перемогу з різницею у два уколи.

Попереду на українців чекатиме битва проти Ізраїлю у півфіналі світової першості. Наступний суперник України в 1/4 фіналу здолав Корею (43:32).

Зазначимо, що українські шаблістки фінішували шостими у командних змаганнях на ЧС-2026.

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