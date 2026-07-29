Українські шпажисти вийшли до півфіналу ЧС-2026 у командних змаганнях

Чоловіча збірна України з фехтування у шпазі

Чоловіча збірна України перемогла Швейцарію у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у командній шпазі (39:37).

Старт зустрічі був не на користь "синьо-жовтих", які віддали перші два бої опонентам. Однак українські фехтувальники змогли вирівнятися та навіть повести у рахунку.

Щоправда, у передостанньому бою рахунок знову був рівний 23:23. Тоді за справу взявся лідер команди Роман Свічкар, який приніс Україні перемогу з різницею у два уколи.

Попереду на українців чекатиме битва проти Ізраїлю у півфіналі світової першості. Наступний суперник України в 1/4 фіналу здолав Корею (43:32).

Зазначимо, що українські шаблістки фінішували шостими у командних змаганнях на ЧС-2026.