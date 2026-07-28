Українські шпажистки посіли шосте місце в командних змаганнях на ЧС-2026

Жіноча збірна України завершила свій виступ на командних змаганнях у шпазі на чемпіонаті світу-2026, посівши підсумкове шосте місце.

"Синьо-жовті" у складі Анни Максименко, Інни Бровко, Аліни Дмитрук та Емілі Конрад здобули дві перемоги на шляху до 1/4 фіналу турніру, здолавши опоненток із Фінляндії (45:28) та Китаю (45:36). Після чого поступилися Південній Кореї із рахунком 38:44.

Тож, зупинившись за крок до медальної боротьби, наша збірна опинилась серед команд, які розіграли між собою 5-8 місця. В першому протистоянні українки зустрілись із Гонконгом, який є господарем турніру.

У важкому поєдинку "синьо-жовті" здобули перемогу 45:44. Вона вивела їх у матч за п'яту позицію.

Там Україна зустрілась із Францією. Це протистояння також виявилось дуже рівним, але в останній момент "Ле бльо" все ж вирвали перемогу, через що наша команда стала шостою.

Зазначимо, що паралельно 28 липня тривають командні змагання у чоловічій рапірі. Там "синьо-жовті" вилетіли від Канади в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, що 24-річна фехтувальниця Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі. Вона стала бронзовою призеркою світової першості 2026 року.