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Українці у драматичній дуелі вибили Польщу у боротьбі за чвертьфінал ЧС-2026 з фехтування

Софія Кулай — 29 липня 2026, 07:59
Українці у драматичній дуелі вибили Польщу у боротьбі за чвертьфінал ЧС-2026 з фехтування
Збірна України у чоловічій шпазі
FIE

Українські шпажисти продовжують свою переможну ходу у командних змаганнях на чемпіонаті світу-2026.

Українці вже пройшли Швецію (45:35) та Польщу (41:40). Саме матч за вихід у чвертьфінал видався дуже напруженим, а підсумковий рахунок із різницею в один укол лише це довів.

Старт зустрічі був за шпажистами з України, але по ходу протистояння поляки перехопили ініціативу, яку утримували до останнього дев'ятого бою.

Лідер збірної Роман Свічкар здійснив диво, відігравшись із рахунку 18:25 до 41:40.

У наступному раунді світової першості українці зустрінуться зі швейцарськими суперниками, які в 1/8 фіналу пройшли Австрію (45:32).

Також 29 липня стартували командні змагання у жіночій шаблі. Українки дивовижним камбеком здолали Росію, але зупинилися за крок до 1/4 ЧС-2026 після поразки від США. Тепер підопічні Євгенія Стаценка продовжать боротьбу за 5-8 місця.

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