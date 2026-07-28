Українські рапіристи поступилися Канаді в 1/16 фіналу ЧС-2026 у командних змаганнях

Чоловіча збірна України припинила свою боротьбу у командних змаганнях на рапірі на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з фехтування.

Українська команда, яку представляли Ярослав Муругін, Давид Кніжник і Максим Гаравський, не змогла здолати суперників із Канади – переконлива перемога опонентів із рахунком 45:33.

Майже протягом усього протистояння українським рапіристам доводилося бути у ролі наздоганяючих. Лише у другому мікроматчі Ярослав Муругін завдяки камбеку вперше та востаннє вивів синьо-жовту команду уперед 10:7.

Також у вівторок, 28 липня, стартували командні змагання серед жінок на шпазі, де Україна пройшла Фінляндію в 1/16 фіналу (45:28).

Нагадаємо, що 24-річна фехтувальниця Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі, ставши бронзовою призеркою світової першості 2026 року, що відбувається у Гонконзі.