Розбили Фінляндію: збірна України вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026 у командній шпазі серед жінок

У вівторок, 28 липня, стартували командні змагання у жіночій шпазі на чемпіонаті світу-2026, де Україна вийшла до 1/8 фіналу світової першості.

В 1/16 фіналу українські шпажистки здолали представниць із Фінляндії. Рахунок 45:28. Українська команда виступила у складі Інни Бровко, Емілі Конрад та Анни Максименко. Остання розпочинала першою серед українок матч, а також поставила масну крапку у зустрічі.

Українки не віддали опоненткам жодного мікроматчу, здобувши перемогу із різницею аж у 17 уколів.

У наступному раунді українські шпажистки зустрінуться із суперницями з Китаю, які в 1/16 фіналу не менш впевнено вибили Індію (45:30).

Також 28 липня стартували командні змагання у чоловічій рапірі, де українська збірна вилетіла від Канади в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Нагадаємо, що 24-річна фехтувальниця Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі, ставши бронзовою призеркою світової першості 2026 року, що відбувається у Гонконзі.