Українські шпажистки вибили суперниць з Китаю на шляху до чвертьфіналу ЧС-2026

Українські шпажистки продовжують свій переможний шлях на командних змаганнях у межах чемпіонату світу-2026.

28 липня українки вже здобули перемогу над опонентками із Фінляндії, після чого із різницею у 9 уколів переграли представниць Китаю – 45:36.

Напруга у поєдинку тривала до рахунку 30:28 на користь синьо-жовтої збірної. Після цього Емілі Конрад переграла свою суперницю з рахунком 5:2 та збільшила перевагу своєї команди до п'яти уколів. А добила суперниць Анна Максименко. Також у складі української збірної свій вагомий внесок у здобуття путівки у наступний раунд зробили юна Аліна Дмитрук і Інна Бровко.

Українська збірна вийшла до чвертьфіналу світової першості. На цій стадії українські фехтувальниці протистоятимуть Кореї, яка своєю чергою вибила Казахстан (45:39).

Також 28 липня стартували командні змагання у чоловічій рапірі, де українська збірна вилетіла від Канади в 1/16 фіналу ЧС-2026.