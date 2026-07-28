Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Фехтування

Українські шпажистки вибили суперниць з Китаю на шляху до чвертьфіналу ЧС-2026

Софія Кулай — 28 липня 2026, 08:48
Українські шпажистки вибили суперниць з Китаю на шляху до чвертьфіналу ЧС-2026
Аліна Дмитрук
instagram.com/_alina_dmytruk_

Українські шпажистки продовжують свій переможний шлях на командних змаганнях у межах чемпіонату світу-2026.

28 липня українки вже здобули перемогу над опонентками із Фінляндії, після чого із різницею у 9 уколів переграли представниць Китаю – 45:36.

Напруга у поєдинку тривала до рахунку 30:28 на користь синьо-жовтої збірної. Після цього Емілі Конрад переграла свою суперницю з рахунком 5:2 та збільшила перевагу своєї команди до п'яти уколів. А добила суперниць Анна Максименко. Також у складі української збірної свій вагомий внесок у здобуття путівки у наступний раунд зробили юна Аліна Дмитрук і Інна Бровко.

Українська збірна вийшла до чвертьфіналу світової першості. На цій стадії українські фехтувальниці протистоятимуть Кореї, яка своєю чергою вибила Казахстан (45:39).

Також 28 липня стартували командні змагання у чоловічій рапірі, де українська збірна вилетіла від Канади в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Читайте також :
Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі
фехтування Збірна України з фехтування Чемпіонат світу з фехтування

фехтування

Розбили Фінляндію: збірна України вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026 у командній шпазі серед жінок
Українські рапіристи поступилися Канаді в 1/16 фіналу ЧС-2026 у командних змаганнях
Полозюк пробилась у чвертьфінал ЧС-2026 із фехтування
Полозюк пробилась до 1/8 фіналу ЧС-2026 в індивідуальних змаганнях на рапірі
Українські шаблістки не змогли пробитись до 1/8 фіналу ЧС-2026 із фехтування

Останні новини