Українські шпажистки програли у чвертьфіналі командних змагань на ЧС-2026

Жіноча збірна України вилетіла із командних змагань у шпазі на чемпіонаті світу-2026.

28 липня українські фехтувальниці програли суперницям із Кореї у чвертьфіналі світової першості (38:44). Увесь поєдинок українки поступалися опоненткам по рахунку, а в останньому мікроматчі Анна Максименко не змогла створити диво із 32:38.

Нагадаємо, що українська команда у складі Максименко, Інни Бровко, Аліни Дмитрук і Емілі Конрад здобули дві перемоги на шляху до 1/4 фіналу турніру, перегравши опоненток із Фінляндії (45:28) та Китаю (45:36).

Натомість Корея в 1/2 фіналу ЧС-2026 зустрінеться з представницями Італії.

Також 28 липня стартували командні змагання у чоловічій рапірі, де українська збірна вилетіла від Канади в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Нагадаємо, що 24-річна фехтувальниця Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі, ставши бронзовою призеркою світової першості 2026 року, що відбувається у Гонконзі.