Харлан: Моя професійна кар'єра на паузі

Олександр Булава — 15 лютого 2026, 10:41
Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка напередодні оголосила про вагітність, не хоче забігати наперед щодо професійної кар'єри.

Слова спортсменки передає Суспільне Спорт.

"Тільки одна Олімпіада пройшла. Подивимося, зараз не можу сказати, що відпочиваю, але трошки на паузі моя професійна кар'єра.

У мене почалося особисте життя, і я цьому дуже радію. Радіє мій наречений, і ми чекаємо, тому все буде добре, і я дуже вдячна всім за привітання. І я знаю, що за мене всі вболівали в цьому плані. Ось тому дуже вам дякую за це. Сподіваюсь, скоро побачимося", – сказала Харлан.

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця. Напередодні спортсменка оголосила про вагітність.

