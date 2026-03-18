Харлан розкрила свій термін вагітності, висловившись про життя без тренувань

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан продовжує активно займатися спортом навіть під час вагітності.

Попри новий етап у житті, Харлан не відмовляється від тренувань і продовжує підтримувати фізичну форму.

У соцмережах фехтувальниця поділилася новим фото, на якому позує у спортивному одязі з уже помітно округленим животом.

"Йшов 29 тиждень... а я все ще не уявляю життя без спорту", – написала спортсменка під світлиною.

Нагадаємо, напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Харлан наразі проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше українська фехтувальниця поділилася зворушливими кадрами відпочинку з Болоньї, а також з ефектної фотосесії з животиком.