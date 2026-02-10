Не забуває про базові і рутинні справи: Харлан показала своє тренування під час вагітності

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує надихати навіть у новому, особливому етапі свого життя.

Напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність. Про це Харлан повідомила у соцмережах, опублікувавши ніжне відео разом зі своїм коханим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

А вже сьогодні Ольга показала, як виглядає її тренувальний процес із животиком. У новому відео спортсменка обережно виконує вправи, займається розтяжкою та гімнастикою, не перевантажуючи організм.

Харлан наголосила, що не відмовляється від звичних спортивних ритуалів, але нині підходить до тренувань максимально усвідомлено:

"Я не забуваю про базові й рутинні речі. Вони були в моєму житті раніше і залишаються зараз. Зараз я більше уваги приділяю своєму стану та розтяжці. Великі навантаження поки не для мене, але база – завжди присутня в моєму повсякденному житті".

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

