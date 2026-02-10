Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Не забуває про базові і рутинні справи: Харлан показала своє тренування під час вагітності

Богдан Войченко — 10 лютого 2026, 01:30
Instagram
Не забуває про базові і рутинні справи: Харлан показала своє тренування під час вагітності

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує надихати навіть у новому, особливому етапі свого життя.

Напередодні титулована спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність. Про це Харлан повідомила у соцмережах, опублікувавши ніжне відео разом зі своїм коханим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Читайте також :
Фото Таємно фотографував та закохав у себе заміжню дівчину: історія кохання Ольги Харлан та олімпійського призера

А вже сьогодні Ольга показала, як виглядає її тренувальний процес із животиком. У новому відео спортсменка обережно виконує вправи, займається розтяжкою та гімнастикою, не перевантажуючи організм.

Харлан наголосила, що не відмовляється від звичних спортивних ритуалів, але нині підходить до тренувань максимально усвідомлено:

"Я не забуваю про базові й рутинні речі. Вони були в моєму житті раніше і залишаються зараз.

Зараз я більше уваги приділяю своєму стану та розтяжці. Великі навантаження поки не для мене, але база завжди присутня в моєму повсякденному житті".

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше повідомлялося, що Харлан долучилася до скандалу довкола італійця, який їхав до України, хоч поважає Путіна.

ВІДЕО фехтування Ольга Харлан Lifestyle
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік