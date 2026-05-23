Максименко та Бровко вилетіли в 1/32 фіналу Кубку світу в Сен-Мор-де-Фоссе

Українські фехтувальниці Інна Бровко та Анна Максименко дійшли до 1/32 фіналу етапу Кубку світу, який проходить у французькому Сен-Мор-де-Фоссе.

29-річна Бровко у запеклій боротьбі поступилась за вихід до 1/16 фіналу представниці Кенії Александрі Ндоло (13:15), яка є віцечемпіонкою світу-2022. Анна Максименко ж програла південнокорейській фехтувальниці Кім На Гьон з рахунком 7:15.

Інші представниці збірної України завершили змагання на стадії кваліфікації та не змогли пробитися до основної сітки турніру.

Результати українок на Кубку світу в Сен-Мор-де-Фоссе

Шпага, жінки, особисті

35. Анна Максименко

55. Інна Бровко

105. Яна Шемякіна

125. Олена Кривицька

160. Марія Середа

165. Аліна Дмитрук

167. Анастасія Самко

228. Катерина Коротецька

263. Міра Юсеф

Нагадаємо, що раніше український фехтувальник Роман Свічка завершив виступи на етапі Кубку світу у швейцарському Берні на стадії чвертьфіналу, посівши підсумкове шосте місце.