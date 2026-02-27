Українська правда
Чемпіон Фехтування

Україна здобула "золото" чемпіонату Європи з фехтування на шпагах

Олександр Булава — 27 лютого 2026, 16:18
Україна здобула золото чемпіонату Європи з фехтування на шпагах
Анна Максименко
FIE

Українські шпажистки здобули перемогу у фіналі командних змагань на юніорському чемпіонаті Європи у Тбілісі.

Україну у складі Емілі Конрад, Анни Максименко, Аліни Дмитрук та Марії Середи перемогли команду Угорщини. Перші два раунди пройшли у рівній боротьбі, за мінімальної переваги українок. Проте наступні три зустрічі завершились перемогою "синьо-жовтих", які завершили зустріч з рахунком 45:37.

На шляху до фіналу українська команда почергово обіграла Норвегію (45:27), Швейцарію (45:19), а у півфіналі розібралась з Естонією (45:30).

Нагадаємо, що напередодні Анна Максименко здобула медаль в особистих змаганнях на юніорському Євро. Вона стала срібною призеркою, поступившись у фіналі представниці Латвії.

