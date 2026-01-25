Українська правда
Чемпіон Фехтування

Максименко здобула бронзу Гран-прі з фехтування на шпагах

Олександр Булава — 25 січня 2026, 18:15
FIE

18-річна українська шпажистка Анна Максименко поступилася бронзовій призерці Олімпіади-2024 Естер Мухарі з Угорщини у півфіналі Гран-прі в Досі.

Українка впевнено розпочала сутичку, повівши в рахунку 6:4. Проте суперниця оговталась та видала серію з декількох уколів поспіль, що дозволило їй вийти вперед. За рахунку 14:12 на користь угорки Максименко змогла зрівняти рахунок, але останній укол завдала більш титулована Мухарі – 15:14.

За регламентом турніру українка стала бронзовою призеркою змагань. Це друга її медаль на рівні Гран-прі з фехтування, після золота Будапешта-2025.

Зазначимо, що на шляху до півфіналу 18-річна спортсменка перемогла француженку Лорен Рембі 14:11, а перед цим була сильнішою за угорку Емму Боршоді – 15:11.

Раніше цього місяця Анна Максименко зі збірної України змагалась на Кубку світу у Фуджейрі, але програла бій за бронзу Нідерландам.

