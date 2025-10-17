Кошман і Дмитренко стали переможцями Кубку України-2025 у шпазі

У п'ятницю, 17 жовтня, відбувся фінал Кубку України з фехтування, в якому Нікіта Кошман здолав Євгена Макієнка.

Фінальна сутичка завершилася з рахунком 15:10.

Зазначимо, що у півфіналі Макієнко переміг Євгенія Горбачука (11:8), а Кошман – 17-річного Максима Гулу (15:7).

У жінок титул розіграли між собою Анна Максименко та Аліна Дмитрук. Перемогу святкувала Аліна, яка оформила таким чином золотий дубль, додавши до перемоги в чемпіонаті і Кубок.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Дмитрук здолала Олену Кривицьку, а Максименко була сильніше за Катерину Коротецьку.

Напередодні Максименко здобула бронзу на етапі турніру серії Satellite FIE з фехтування на шпагах St Duje’s Cup, що пройшов у хорватському Спліті.