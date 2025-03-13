Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів на чемпіонат світу серед юніорів

Міжнародна федерація фехтування допустила російських та білоруських спортсменів до участі в командних змаганнях у нейтральному статусі на юніорському чемпіонаті світу-2025.

Про це йдеться у заяві на сайті FIE.

"Нейтральні команди, які складатимуться зі спортсменів, яким Виконавчий комітет FIE надав нейтральний статус, будуть допущені до участі в командних змаганнях FIE серед юніорів, починаючи з чемпіонату світу серед юніорів та кадетів в Усі. Нейтральні команди будуть фехтувати під прапором FIE".

Чемпіонат світу-2025 серед юніорів у китайському місті Усі триватиме з 7 по 15 квітня.

Зауважимо, що в листопаді 2024 року російського олігарха Алішера Усманова обрали президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE). Проте через кілька днів Усманов добровільно призупинив виконання своїх повноважень, щоб уникнути поширення санкцій на організацію.

Член виконавчого комітету від Греції Емануель Каціадакіс отримав посаду тимчасового президента.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алішер Усманов залишив посаду президента організації у 2022 році після того, як потрапив до санкційного списку Європейського Союзу і Великої Британії. Він очолював федерацію з 2008 року.