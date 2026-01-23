Українська правда
Естонію позбавили Євро-2026 з фехтування через відмову допускати спортсменів з Росії та Білорусі

Сергій Шаховець — 23 січня 2026, 15:33
Чемпіонат Європи 2026 року з фехтування, який мав відбутися в Естонії, перенесли до Франції.

Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

За інформацією джерела, відповідне рішення Міжнародною федерацією фехтування (FIE) було прийняте ще 14 січня. Проте естонській стороні в особі генерального секретаря Естонського союзу фехтування Айвара Паалберга повідомили тільки зараз.

Естонія отримала право на проведення чемпіонату Європи з фехтування у 2024 році. Однак у листопаді минулого року FIE спростила правила отримання нейтрального статусу спортсменам з Росії та Білорусі.

Ці зміни зіграли ключову роль у перенесенні змагань, адже естонська влада відмовилася допускати в країну спортсменів, незалежно від громадянства та військового звання. А тому винятків для атлетів з Росії та Білорусі робити не збиралися.

"Спочатку спортсменам із Росії та Білорусі дозволили виступати на індивідуальних змаганнях у нейтральному статусі за умови, що вони не пов'язані з армією. Пізніше цю вимогу скасували. Тепер спортсмен може бути військовослужбовцем", – пояснив Паалберг.

Зазначимо, що через перенесення чемпіонат Європи 2026 року з фехтування пройде влітку у французькому місті Антоні.

Нагадаємо, FIE дозволила російським юніорам виступати під своїм прапором та гімном на міжнародних змаганнях.

