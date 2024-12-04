Усманов призупинив свою діяльність на посаді голови Міжнародної федерації фехтування

Російський олігарх Алішер Усманов пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування.

Про це повідомила пресслужба FIE.

Про причини такого рішення не повідомляється, однак як пише російське видання ТАСС, Усманов добровільно призупинив виконання своїх повноважень, щоб уникнути поширення санкцій на організацію.

Член виконавчого комітету від Греції Емануель Каціадакіс отримає посаду тимчасового президента.

Нагадаємо, вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.

Зазначимо, що п

ісля повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов залишив посаду президента організації у 2022 році після того, як

потрапив до санкційного списку Європейського Союзу і Великої Британії. Він очолював федерацію з 2008 року.