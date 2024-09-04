Таємно фотографував та закохав у себе заміжню дівчину: історія кохання Ольги Харлан та олімпійського призера

4 вересня зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан святкує 34-річчя. Напередодні свята спортсменка зізналася, що здійснила свою дитячу мрію разом з коханим Луїджі Самеле. Як виявилося, фехтувальниця мріяла потрапити в Universal Studios у Голлівуді, і це нарешті сталося.

Олімпійські ігри в Парижі, як для Ольги Харлан так і для Луїджі Самеле стали черговою пам’ятною подією у житті. Вони завоювали бронзові нагороди у фехтуванні, українка також взяла золото з командою. Як зазначала Ольга, їм обом було дуже важко останнім часом, тому ці медалі вкрай важливі для них.

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Чемпіон вирішив пригадати цікаву історію кохання пари, яка крізь роки таки зуміла побудувати спільне щастя.

Італійський спортсмен вперше зустрів Харлан ще у 18 років на змаганнях у Франції, Ользі на той момент було 15. Пізніше Самеле згадував, що побачив дуже вродливу дівчину і навіть непомітно її сфотографував.

Щоправда, стосунки між ними розпочалися набагато пізніше… Ольга звернула увагу на італійського спортсмена десь у 2017 році, коли ще перебувала у шлюбі з українським фехтувальником Дмитром Бойком. Однак вже тоді дівчина розуміла, що через постійну розлуку із чоловіком ці стосунки себе вичерпали, тож потрібно було ставити крапку.

В одному з інтерв’ю українка розповідала, як познайомилася із Джі. Після цього вона, ймовірно, зрозуміла, що, можливо, він той самий, проте розпочати ці стосунки вона не могла.

"Я завжди знала, що є такий Луїджі Самеле, італієць, хороший спортсмен, фехтувальник і симпатичний хлопець. У 2017 році я довго не бачила свого чоловіка. І їздила на турніри з подругою, але не фехтувати, а просто подивитися, розважитися. У мене якраз був вільний час. І на якихось змаганнях ми з Джі поговорили".

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"І я наступного ранку встала з таким почуттям: цікаво, це було якось цікаво... Зрозуміло, що симпатія якась була. Я зрозуміла, що він дуже хороша і відверта людина і не схожий на всіх італійців. Із самого початку бачила в ньому якусь родзинку, він був не типовий італієць, і це мені імпонувало, дуже сильно. Але через те, що я ще була одружена, я не могла собі дозволити навіть виявити симпатію у бік Луїджі".

Тоді Харлан ще була одружена із Дмитром Бойком, весілля пара провела у 2014 році, а до цього зустрічалася 4,5 роки. Проте не все було так добре, адже відстань стала основною причиною розлучення. Через два роки після розпису Дмитро полетів працювати тренером у США.

Також їхні стосунки пережили 7 місяців без зустрічей, після чого Ольга зрозуміла, що так тривати більше не може. Таким чином, під час тренувального збору в Нью-Йорку, у грудні 2017-го, Харлан вирішила, що потрібно розлучатися.

"Коли вже пішла розмова про те, що ми розлучаємося з моїм колишнім чоловіком, тоді вже Луїджі активізувався. Тому стосунки у нас почалися лише тоді, коли ми з Дмитром поговорили".

Тож, наразі Ольга Харлан перебуває у стосунках із Луїджі та почувається щасливою. Що цікаво, у пари на двох 10 олімпійських медалей. Для Самеле найуспішнішими стали саме Олімпійські ігри-2020 у Токіо, вони були першими спільними з Ольгою.

Родина Семеле дуже тепло прийняла українку. Пара також мала неприємний досвід із відстанню, адже через пандемію коронавірусу спортсмени не бачилися три місяці, що мало не поставило під загрозу їхні стосунки. Після цього вони вирішили більше не розлучатися на такий довгий період.

Після вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, Луїджі допоміг Ользі вивезти з-під бомбардувань сестру та племінника і на певний час дав прихисток у своєму будинку.

На чемпіонаті світу-2023 у Мілані, коли Харлан дискваліфікували через відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій, Самеле впевнено захищав свою кохану. Він зазначив, що йому "соромно бути частиною системи, де зарозумілість перемагає чесність", і додав, що дуже пишається Ольгою.

Пара багато подорожує, пізнає світ, насолоджується спільним часом, завжди підтримує один одного, та, попри це, не забуває про улюблений спорт - фехтування.

Харлан з усмішкою зізнається, що не вірить у кохання з першого погляду, проте зараз вона знайшла людину, з якою готова створити сім'ю і бачить спільну старість: "Я знайшла не лише кохання, а відшукала в цих стосунках саму себе".