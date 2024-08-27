Харлан: Особиста бронза — це результат того, що був розпач

Дворазова олімпійська чемпіонка та чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан, яка була визнана найкращою спортсменкою України у липні, на пресконференції у Національному олімпійському комітеті розповіла журналістам про свій виступ.

Слова 33-річної української фехтувальниці передає кореспондент Чемпіона Станіслав Лисак.

"Це неймовірно, ми ще досі не можемо зрозуміти, і я не можу зрозуміти та усвідомити, що відбулося. Бо такі моменти — не просто так і потрібен час, щоб звикнути та усвідомити. Я хочу сказати, ось сьогодні Вадим Маркович говорив про Токіо, як би банально не звучало, але без поразок не буває перемог. І я собі сказала, що після Токіо вже все буде по-іншому. І все-таки було, зі мною була команда, я дуже вдячна кожній з вас (звертається до дівчат з команди — прим.) за те, що підтримували мене, коли були особисті змагання, попри те, що ваші змагання пройшли не так, як ви хотіли. Дівчата були на трибуні, коли я програла у півфіналі, Аліна була зі мною до бою за бронзу. Вона просто була поруч, сиділа і мовчала, це те, що було потрібно".

Ольга зауважила, що саме підтримка партнерок по команді, вболівальників, родини та президента НОК Вадима Гутцайта допомогла їй здобути омріяні нагороди.

"Я відчувала, що зі мною моя команда, тренери, всі, хто був на трибунах, вся країна, моя родина. Я відчувала щось неймовірне. І я вдячна Вадиму Марковичу зараз не як президенту НОКу, а також як досі тренеру, який завжди ним буде. Бо ви не давали й не даєте забути нічого. І на цьому я виросла і дуже вам за це вдячна, за те, що фехтування досі ваша пристрасть. Це прекрасно, ви бачите, як Вадим Маркович розповідає про фехтування, у нього є цей вогонь. Я дуже вдячна за це. Також я вдячна нашим тренерам, особистим тренерам, це ті люди, які щодня були з нами й вірили навіть тоді, коли ми не могли цього зробити.

Також найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор висловила думку, що фіаско у Токіо-2020, де Харлан завершила боротьбу за медалі вже після стартового двобою, зробило її сильнішою.

"Ця бронза — це результат того, що був розпач. Я можу сказати, що я не думала, що буду на олімпійському пʼєдесталі після Токіо. І коли війна розпочалася і все було не так, як повинно було бути, але віра і робота дає ось такий результат. Я дуже вдячна всім, це також ваша медаль, бо без всіх вас її б не було. Тому дякую велике", — сказала Харлан.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Ольга Харлан здобула бронзову нагороду в особистому турнірі шаблісток, а також виграла золоту медаль в командних змаганнях разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.