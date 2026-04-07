Європейські ігри 2027: організатори затвердили офіційну програму

Виконавчий комітет Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) затвердив програму IV Європейських ігор 2027 року.

Ці змагання триватимуть з 16 по 27 червня у Стамбулі. Вони стануть ключовим етапом відбору спортсменів до літньої Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Загалом спортсмени змагатимуться у 26 видах спорту, в тому числі у 22 з олімпійської програми.

На Європейських іграх будуть розіграні прямі квоти на Олімпіаду-2028. Крім того, спортсмени матимуть можливість потрапити на ОІ завдяки системам олімпійського рейтингу.

Вперше до програми ЄІ-2027 включили веслування (прибережне веслування), важку атлетику та сквош, який дебютує на Іграх у Лос-Анджелесі.

Організатори повернули до програми змагань гімнастику, волейбол та боротьбу, які були відсутні на ЄІ-2023 у Кракові.

Офіційна програма Європейських ігор 2027: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, важка атлетика, веслування (прибережне веслування), веслування на байдарках і каное, водні види спорту, волейбол, гімнастика, дзюдо, карате, кікбоксинг, легка атлетика (Командний чемпіонат Європи), муай-тай, настільний теніс, падел, регбі-7, сквош, спортивне скелелазіння, стрілецький спорт, стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, триатлон, тхеквондо та фехтування.

Нагадаємо, що національна збірна України за час участі в Європейських іграх здобула 139 нагород: 45 золотих, 43 срібні та 51 бронзову.

