Без Харлан. Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2025

Визначився склад збірної України з фехтування на чемпіонат Європи-2025, який відбудеться з 14 до 19 червня в італійській Генуї.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

До складу увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. У складі відсутня головна зірка українського фехтування – дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Декілька днів тому вона відреагувала на те, що росіянку Софію Велику включили у список кандидатів у комісію спортсменів Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2025:

Жінки

Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова

Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті), Катерина Буденко (командні)

Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті), Катерина Буденко (командні) Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті), Анна Максименко (командні)

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін

Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський

Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Сумарно на чемпіонаті Європи 2025 року буде розіграно 12 комплектів нагород.