Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Фехтування

Без Харлан. Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2025

Олег Дідух — 12 червня 2025, 13:11
Без Харлан. Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2025

Визначився склад збірної України з фехтування на чемпіонат Європи-2025, який відбудеться з 14 до 19 червня в італійській Генуї.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

До складу увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. У складі відсутня головна зірка українського фехтування – дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Декілька днів тому вона відреагувала на те, що росіянку Софію Велику включили у список кандидатів у комісію спортсменів Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2025:

Жінки

  • Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова
  • Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті), Катерина Буденко (командні)
  • Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті), Анна Максименко (командні)

Чоловіки

  • Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін
  • Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський
  • Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Сумарно на чемпіонаті Європи 2025 року буде розіграно 12 комплектів нагород.

Чемпіонат Європи Збірна України з фехтування

Збірна України з фехтування

На Гран-прі Сеула Харлан дебютувала в новій для себе ролі
Українські фехтувальниці виграли дві бронзи чемпіонату Європи
Серед учасників – чемпіони і призери ОІ: визначився розклад чемпіонату України з фехтування
Українські шпажисти здолали росіян на шляху до чвертьфіналу юніорського ЧС
Перчук завоював бронзу юніорського чемпіонату світу з фехтування

Останні новини